Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю — Брайан Мендоса: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Тим Цзю — Брайан Мендоса: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
Комментарии

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю и представитель США Брайан Мендоса. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

«Чемпионат» будет освещать основные события спортивного мероприятия. Официальной трансляции поединка на территории России не будет.

На счету Цзю 23 боя, в каждом из которых он побеждал (17 побед были одержаны нокаутом). В активе Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза спортсмен из США терпел поражение.

Тимофей Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс:

Материалы по теме
Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник нашего чемпиона уже повесил на плечо пояс. LIVE
Live
Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник нашего чемпиона уже повесил на плечо пояс. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android