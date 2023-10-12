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Оливейра после снятия с боя с Махачевым сделал заявление о своём будущем

Оливейра после снятия с боя с Махачевым сделал заявление о своём будущем
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил мотивационное сообщение. Напомним, Оливейра должен был драться с действующим чемпионом промоушена в том же весе, россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но был вынужден сняться с поединка из травмы. Бразилец получил рассечение.

«Я вернусь и с верой в Бога буду заниматься тем, что мне нравится», — написал Оливейра.

UFC 294 состоится 21 октября. Напомним, вместо Чарльза поединок с Исламом проведёт австралиец Александр Волкановски. Махачев уже дрался с ним — победа единогласным решением судей тогда осталась за россиянином.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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