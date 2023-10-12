«Всё ещё учусь». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом и Мендесом

Российский чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фото с известным тренером по смешанным единоборствам Хавьером Мендесом и своим двоюродным братом, экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Всё ещё учусь, и у нас огромная работа впереди», — написал Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, на турнире Bellator 300, который состоялся в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США), Усман встречался с американцем Брентом Примусом. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. После этого Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.

Брат Хабиба разрывает Bellator. Но Усману пора в UFC: