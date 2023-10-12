Конор Макгрегор и Гилберт Бёрнс устроили перепалку

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором на тему прекращения сотрудничества промоушена Даны Уайта с антидопинговым агентством США (USADA). Сообщалось, что причиной этого стал Конор. Бёрнс показал два фото, на которых запечатлён Макгрегор: на одном (более старом) снимке Конор исхудавший, а на втором (более свежем) крайне мускулистый.

После этого Макгрегор у себя в социальных сетях назвал Бёрнса толстой лесбиянкой. На что Гилберт ответил, что их спор не имеет никакого смысла, потому что Конор «никогда не согласится на поединок с ним».

Двалишвили вышел в октагон с Конором Макгрегором перед боем с Петром Яном: