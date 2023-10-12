Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Тима Цзю и Брайана Мендосы

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и соотечественником, Брайаном Мендосой. Бой пройдёт 15 октября в Бродбиче (Австралия). На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

«Мендоса – отличный боец, и он мне нравится. Думаю, он победит Тима Цзю. Я не большой поклонник Тимофея. Я действительно не вижу в нём ничего особенного. Однако в бою с Тони Харрисоном он вроде как доказал, что я ошибался в отношении него. Возможно, он немного лучше, чем я думаю», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его выступление в MillCity Boxing.

Тим Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс: