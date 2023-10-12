Махачев предположил, каким образом UFC предложил Волкановски реванш с ним

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с австралийцем Александрем Волкановски, который состоится на UFC 294. Волкановски заменил травмированного бразильца Чарльза Оливейру, получившего рассечение, которое не позволит ему выступить.

«Чувствую себя здорово – новый оппонент, а цель та же. Я уважаю Волкановски, потому что он согласился на этот бой. Но я думаю, он получил звонок от UFC и услышал следующее: «Эй, у нас для тебя есть хорошие деньги. Просто прими этот бой». Вот и всё», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

Бой между Махачевым и Волкановски будет реваншем. В первом их поединке победу единогласным решением судей добыл Ислам.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: