Махачев рассказал, чем Волкановски отличается от Оливейры

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением об отличиях между австралийским бойцом смешанных единоборств Александром Волкановски и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, на турнире UFC 294 Махачев проведёт поединок с Волкановски. Изначально он должен был драться с Оливейрой, но тот снялся из-за травмы.

«Чтобы остановить Волкановски, его нужно или задушить, или отправить в нокаут. Не могу сказать то же самое об Оливейре, потому что, если поставить его в тяжёлое положение, он всегда сдастся. А этот парень будет драться пять раундов», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

Турнир UFC 294 пройдёт 21 октября.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: