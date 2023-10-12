Дана Уайт сделал жёсткое заявление после решения USADA прекратить работать с UFC

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу решения Антидопингового агентства США (USADA) прекратить сотрудничество с его промоушеном по завершении 2023 года. Ранее в USADA сделали соответствующее заявление, в котором проинформировали лигу Уайта о своём намерении.

«Отношения между USADA и UFC стали недействительными из-за заявлений лидеров UFC, ставящих под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых в течение шести месяцев», — помимо прочего, говорилось в сообщении USADA.

«Что ж, позвольте мне начать с этой темы. Никакого объявления с их стороны не было. Это был грязный шаг, который они сделали. Никакого объявления не было. Просто немыслимо. Мы будем с этим разбираться», — сказал Уайт на канале ESPN MMA в YouTube.

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