Махачев объяснил, почему многие ошибочно думают, что его 1-й бой с Волкановски был близким

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев вспомнил вой первый поединок с представителем Австралии, чемпионом промоушена в полулёгком весе Александром Волкановски. Он состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей. Реванш между россиянином и австралийцем пройдёт на UFC 294 21 октября.

«Конечно, я буду стараться финишировать Волкановски. Предыдущий наш бой был близким? Послушайте, бой близкий, когда победа достигается раздельным решением судей. Но я победил единогласным решением. Я забрал минимум три раунда. Но он выглядел хорошо на последней минуте. Вот почему люди так говорят. В этот раз я должен его финишировать, чтобы люди поняли», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

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