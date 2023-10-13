Волкановски сказал, почему он в лучшем положении, чем Махачев перед боем на UFC 294

Австралийский чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке с российским чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым. Волкановски принял этот бой, согласившись заменить получившего травму бразильца Чарльза Оливейру. Противостояние состоится на турнире UFC 294 21 октября. По мнению австралийца, Махачев перед боем будет испытывать большее давление.

«Если кто и способен согласиться на бой на 12-дневном уведомлении, то это я. Прямо с дивана, как некоторые любят говорить. Не испытываю никакого давления. Сейчас всё давление на Махачеве. Я же только-только встал с дивана!» — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Напомним, Махачев и Волкановски уже встречались. На турнире UFC 284 в феврале победу добыл россиянин.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: