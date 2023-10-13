«Рады, что не поломали друг друга». Фахретдинов – о Тюлюлине

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фото с соотечественником, бойцом средней весовой категории Денисом Тюлюлином.

«Отспаринговали, поэтому такие довольные. Точнее рады, что не поломали друг друга», — написал Фахретдинов.

Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов задушил в первом раунде американца Кевина Ли. Тюлюлин в прошлом бою, состоявшемся на турнире UFC 292 в ночь на 20 августа мск, проиграл бразильцу Грегори Родригесу.

Друг Тактарова и звезда UFC. Кто такой Ринат Фахретдинов: