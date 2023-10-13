Тим Цзю высказался о титульном поединке с Брайаном Мендосой

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю поделился ожиданиями от титульного поединка с американцем Брайаном Мендосой.

«Давление рождает бриллианты. Ничего хорошего не получается без давления. Я принимаю это, мне это нравится, и я преуспеваю в этом.

У меня просто менталитет убийцы. Он не знает, какой шторм приближается.

Или 23-0 — это не просто так. Никто не разгадал загадку. 23 победы — цифры не врут», — сказал Цзю на пресс-конференции.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В активе Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза спортсмен из США потерпел поражение.

Тим Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс: