Тим Цзю: Австралия — это моя земля, и я собираюсь защитить её

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю высказался о титульном поединке с американцем Брайаном Мендосой.

«У меня на уме только одно: победа любыми способами.

Я здесь только для того, чтобы побеждать в каждом раунде. Если произойдёт нокаут, я нанесу этот удар.

Я уже говорил, что это моя земля, и я здесь, чтобы защищать её. Он придёт, чтобы забрать всё, а я здесь, чтобы защитить её», — сказал Цзю на пресс-конференции.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В активе Цзю 23 поединка, в каждом из которых он одерживал победу (17 были добыты нокаутом). На счету Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза американский спортсмен терпел поражения.