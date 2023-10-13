Мендоса: буду писать собственную историю Рокки

Американский боксёр Брайан Мендоса высказался о предстоящем бое с австралийцем Тимом Цзю.

«Я буду писать собственную историю Рокки в реальной жизни. Когда я начинал свою карьеру, то не хотел начинать так. Но в жизни бывают взлёты и падения, и это то, что мы имеем.

Я выбрался из безвестности и гонюсь за величием. Я хочу пояс.

Это меняет мою жизнь, это меняет жизнь моей семьи на будущие поколения, возможности, которые у меня появятся, так что это буквально означает всё.

Это всё или ничего. Я ставлю всё на кон», — сказал Мендоса на пресс-конференции.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В активе Цзю 23 поединка, в каждом из которых он одерживал победу (17 были добыты нокаутом). На счету Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза американский спортсмен терпел поражения.