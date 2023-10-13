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Стало известно, с кем будет сотрудничать UFC вместо USADA

Стало известно, с кем будет сотрудничать UFC вместо USADA
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UFC станет партнёром Drug Free Sport International начиная с 1 января 2024 года, после того, как их деловые отношения с Антидопинговым агентством США USADA подойдут к концу. Об этом информирует Bleacher Report со ссылкой на выступление вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла на пресс-конференции.

Напомним, в USADA проинформировали американскую лигу о решении прекратить взаимодействие по завершении 2023 года.

Президент UFC Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:

Ранее президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу решения Антидопингового агентства США прекратить сотрудничество с его промоушеном по завершении 2023 года. Помимо прочего, Уайт назвал решение USADA «грязным шагом».

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