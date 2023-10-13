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WBA вынесла решение по протесту Дюбуа на пересмотр результата боя с Усиком

WBA вынесла решение по протесту Дюбуа на пересмотр результата боя с Усиком
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вынесла решение по протесту британца Даниэля Дюбуа на результат его поединка с украинцем Александром Усиком. Бой состоялся в конце августа. Усик победил нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар по корпусу, из-за чего тот оказался в нокдауне. Однако судья расценил удар запрещённым (ниже пояса) и дал Александру время на восстановление.

Как сообщили в пресс-службе организации, после «тщательного рассмотрения» протеста Дюбуа Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение отклонить её, посчитав действия судьи верными. Таким образом, результат поединка остаётся в силе.

Александр Усик угостил Дерека Чисору бананами в раздевалке:

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