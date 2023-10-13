Красюк рассказал, есть ли опция реванша в контракте на бой Усика и Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, подтвердил, что в контракте на бой между его клиентом и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри есть опция реванша. Об этом информирует Luckypunchnet в соцсетях.

Точной даты боя Александра и Тайсона пока нет. Ранее сообщалось, что он может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 21 бой, победив в каждом из них. 14 побед были добыты нокаутом. На счету Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.

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