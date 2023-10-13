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Дана Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора в UFC

Дана Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора в UFC
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в настоящий момент у промоушена нет чётких планов по поводу будущего экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Прямо сейчас у меня буквально ничего не запланировано для Конора Макгрегора. Посмотрим, как всё сложится. Что касается боёв, ещё многое должно произойти. А после мы примем решение», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда звёздный ирландец вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

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