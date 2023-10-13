Волкановски: выйду на бой с Махачевым свежим как ромашка

Австралийский боец UFC Александр Волкановски, который заменил Чарльза Оливейру перед титульным боем на UFC 294 против Ислама Махачева, рассказал, что обладает преимуществом в связи с коротким сроком подготовки к бою.

«Подготовка — это не весело. Не поймите меня неправильно, я дисциплинирован и собираюсь сделать это. Если вы увидите, как я тренируюсь в лагере — это тяжёлая работа, но в этот раз мне не нужно было истощать себя повреждениями. Я выйду туда без единого следа, свежий как ромашка.

У меня никогда не было такого чёткого видения о том, что я собираюсь делать в бою, что кажется странным, потому что у меня было так мало времени. В других боях я готовлюсь к худшему, а тут у меня нет времени на это. Я обдумываю, что мне нужно сделать», — сказал Волкановски в интервью ESPN GB.

Бой Волкановски и Махачева станет главным поединком UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. Напомним, бойцы уже встречались друг с другом в 2023 году. На турнире UFC 284 в феврале победу одержал россиянин.