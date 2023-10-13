Бывший агент ФБР станет администратором новой антидопинговой программы UFC

Новым независимым администратором антидопинговой программы промоушена UFC станет бывший специальный агент ФБР Джордж Пиро. Об этом информирует AP News. Пиро наиболее известен тем, что допрашивал бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Напомним, после прекращения сотрудничества между Антидопинговым агентством США (USADA) и UFC, бойцовский промоушен начнёт кооперацию с Drug Free Sport International. Взаимодействие начнётся с 1 января 2024 года, после того, как их деловые отношения с Антидопинговым агентством США подойдут к концу. Ранее в USADA проинформировали промоушен Даны Уайта о решении прекратить сотрудничество по завершении 2023 года.

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