Дана Уайт раскрыл, что сказал Махачев в ответ на предложение провести бой с Волкановски

Президент UFC Дана Уайт рассказал о реакции российского чемпиона промоушена в лёгкой весовой категории Ислама Махачева на предложение провести поединок с австралийцем Александром Волкановски. Изначально Махачев должен был подраться на UFC 294 с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму незадолго до даты боя.

«Сейчас я вам расскажу, что сказал Махачев, когда узнал о варианте с Волкановски. Он заявил: «Что значит этот титул? Он говорит, что ты лучший в мире, и, если ты лучший в мире, неважно, против кого выходить». Мне это нравится! Каждый из этих парней, в главном и соглавном событии, каждый их них просто бомба. Это заставляет меня гордиться, что у нас в лиге есть такие звери», — сказал Уайт на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: