Белал Мухаммад заявил, что Ковингтон завершит карьеру, если проиграет Эдвардсу

Боец UFC Белал Мухаммад сделал прогноз на ближайший бой Колби Ковингтона, который встретится с Леоном Эдвардсом на UFC 296, а также заявил, что этот бой может стать последним для Ковингтона, если Тони Фергюсон не останется в полусредней весовой категории.

«Сто процентов, он не тот парень, который будет драться с претендентами на титул. Вы это видели. UFC буквально давал ему престарелых ребят, только чтобы он мог одержать победу, а затем ему давали титульные бои. Как будто в дивизионе больше нет ребят постарше, с которыми он подрался бы в случае поражения Леону.

Возможно, ему кинут Тони Фергюсона, если тот останется в полусреднем весе, но я в этом сомневаюсь. Это будет третий титульный бой, который он проиграет, и, как сказал Мэтт Браун, он не боец. Он парень, который любит строить себя, любит притворяться, любит, когда его поддерживают или освистывают. Но если он проиграет, то все его фанаты-неудачники, фальшивые фанаты, все поймут, что этот чувак полный отстой.

Думаю, Колби продемонстрирует свои дикие, случайные удары, буквально свою ужасную технику. Думаю, Леон будет двигаться, наносить хорошие удары ногами, как по корпусу, так и лоукиками. Колби нанесёт пару мощных ударов и поймёт, что не сможет победить Леона. Леон, вероятно, будет уступать в первом-втором раундах. Затем, когда дело дойдёт до третьего или четвёртого раунда, думаю, Колби начнёт чувствовать удары Леона ногами. Его тело начнёт болеть, и я думаю, Леон добьёт его в четвёртом раунде», — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting.