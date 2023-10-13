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Махачев ответил, разочарован ли, что Оливейра снялся с их боя

Махачев ответил, разочарован ли, что Оливейра снялся с их боя
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу отмены поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен был состояться на турнире UFC 294 21 октября. Оливейра снялся с боя из-за травмы. Вместо него поединок с Махачевым проведёт австралиец Александр Волкановски.

«Был ли я разочарован, что Оливейра снялся? Честно говоря, я не был удивлён. Али Абдель-Азиз сказал мне, что Оливейра выбыл, потому что не хочет этого боя. Потому что ещё до анонса он сказал, что не хочет драться в Абу-Даби. Он помнит, что случилось в прошлый раз. Он знает мою силу, знает мои навыки. Ему нечего противопоставить мне», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

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