Алексеева: Милохину стоит помахаться со мной, прежде чем бросать вызов Нурмагомедовым

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась об известном блогере Дане Милохине, который изъявил желание подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова. Алексеева предложила Милохину провести бой с ней.

«Ему надо сначала выйти помахаться со мной, прежде чем смотреть на этих ребят. Осилит он меня или нет – он же ещё ребёнок, в 21 год надо выступать по любителям. Думаю, я ему накостыляю, хотя не обладаю какой-то сверхтехникой. Это чисто хайп, он знал, что надо делать – красавчик, молодец, творческая личность. О нём снова говорят, всё чётко. Если захочет, пусть купит мне билеты в Абу-Даби или сам приезжает в Екатеринбург. Поспаррингуем, научу его правильно двигаться в этой сфере», — сказала Алексеева в интервью «РБ Спорт».

На счету Алексеевой шесть поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала пять побед. Её следующий поединок состоится 14 октября на очередном UFC Fight Night, в соперниках — Мелисса Диксон.