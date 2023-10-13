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Махачев сказал, изменит ли подготовку после внезапного получения в соперники Волкановски

Махачев сказал, изменит ли подготовку после внезапного получения в соперники Волкановски
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не станет ничего менять в тренировочном процессе. Ранее стало известно, что вместо получившего травму бразильца Чарльза Оливейры Махачев сразится с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок пройдёт 21 октября на турнире UFC 294.

«Честно говоря, я ничего и не буду менять. У меня просто на это нет времени. Я лишь знаю, что сейчас в хорошей форме. Я лучший боец в мире. Я чемпион в лёгком весе. Мне просто нужно показать людям, кто лучший. И неважно, против кого», – сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, Махачев и Волкановски уже проводили поединок друг с другом. В феврале этого года Ислам победил единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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