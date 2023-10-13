Биспинг объяснил, почему Чимаев и Усман являются угрозой для Стрикленда

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказал мнение, что чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд столкнётся с серьёзным вызовом в лице либо Хамзата Чимаева, либо Камару Усмана. Ранее сообщалось, что Стрикленд может провести бой с победителем боя между Чимаевым и Усманом.

«Если мы посмотрим на соперников Стрикленда в последних боях, то увидим следующее: Исраэль Адесанья – кикбоксёр, Абус Магомедов умеет немного бороться, Насурдин Имавов… Опять же, все они хорошие бойцы, хорошие грэпплеры, но не такие крутые, как Усман и Чимаев, которые очень хороши в борьбе», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Бой Чимаева и Усмана состоится 21 октября на UFC 294.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: