Бёрнс высказался о Волкановски, решившемся на бой с Махачевым на коротком уведомлении

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где прокомментировал решение австралийского чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски принять поединок с обладателем титула промоушена в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым. Волкановски согласился принять этот бой на коротком уведомлении за десять дней до старта турнира, в рамках которого пройдёт бой. Александр выступит вместо выбывшего из-за травмы бразильца Чарльза Оливейры. Противостояние состоится на UFC 294 21 октября.

«Всем доброе утро! В особенности Александру Волкановски. Ну что за зверь!» — написал Гилберт.

Волкановски показал разностороннюю работу перед первым боем с Махачевым: