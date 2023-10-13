Махачев высказался о планах в UFC после боя с Волкановски

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу возможности сразиться за титул в полусреднем весе после поединка с австралийцем Александром Волкановски на UFC 294. Предстоящий бой с Волкановски станет для Махачева реваншем. У Ислама поинтересовались, не хочет ли он попросить у UFC такой же шанс для себя, какой он предоставил Александру.

«Я приму тот бой, который предложит UFC. Сам я никогда не выбираю себе соперников. Но, конечно, я хотел бы получить такой же шанс. Я хочу постараться стать двойным чемпионом. Ведь это возможность войти в историю. Есть много чемпионов, а двойных чемпионов мало. Я хочу войти в историю, хочу выиграть второй пояс. Ведь я дважды давал шанс этому парню. Теперь пришло время мне получить свой шанс», — сказал Махачев на канале TSN в YouTube.

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