«Ты затычка в заднице у Стерлинга». Сехудо грубо оскорбил Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо обратился к Мерабу Двалишвили в связи с информацией о назначении их боя. Сехудо резко высказался о грузинском бойце в связи с его дружбой с Алджамейном Стерлингом.

«Что этот парень возомнил о себе? UFC видит ваш стиль и понимает, насколько проблематичным он может быть для О'Мэлли. Он боец, который атакует под давлением, это всё, что он знает. Мераб, как думаешь, что сделает UFC? Они тебя пропустят. Если вы решите спрятаться, с вами может многое произойти. Тебя просто выкурят, ты не следующий в очереди.

Есть развлекательная составляющая, которую вы не выкупаете. Давайте поставим себя на место Даны Уайта. Ты не хочешь драться с Алджамейном Стерлингом, потому что вы сладкие приятели. Кажется, что ты теперь его анальная пробка. Я действительно не понимаю этого.

Я бы дрался за пояс с любым из своих друзей. В этом заключается наша разница в менталитете. Судя по тому, что я слышал, не думаю, что UFC вас любит. У вас есть несколько вариантов: в первом вы ждёте и вас выгоняют или можете бороться со мной», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является Шон О'Мэлли, который победил Алджамейна Стерлинга, ранее отобравшего титул у Генри Сехудо.