Махачев ответил, выбрал ли кого-то вместо Оливейры, если бы была возможность

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что у него на примете не было какого-то конкретного соперника, с которым он хотел провести поединок после снятия бразильца Чарльза Оливейры с их боя. Махачев и Оливейра должны были подраться 21 октября на турнире UFC 294. Вместо Оливейры с Махачевым сразится австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом промоушена в полулёгком весе.

«На самом деле нет. Как можно выбрать кого-то, когда до боя остаётся десять дней. Я слышал, что звонили Гэтжи, но Гэтжи сказал, что не сможет сделать вес. Я сказал, чтобы мне просто кого-то дали. Ведь я лучший», — сказал Махачев на канале TSN в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: