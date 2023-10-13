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Тренер Волкановски: больше не увидим танцора Махачева, так как Александр похоронит самбо

Тренер Волкановски: больше не увидим танцора Махачева, так как Александр похоронит самбо
Махачев и Волкановски
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Австралиец Крейг Джонс, который является тренером чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, поделился ожиданиями перед титульным реваншем своего подопечного с обладателем титула в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Победа над Махачевым сделает Волкановски парнем, который похоронил самбо. Это укрепит его наследие в ММА, потому что он сотрёт с лица земли этот вид единоборств. Множество видов единоборств ушли в 1993 году, но самбо как-то дошло до 2023 года. Поэтому Волкановски убьёт самбо, и мы больше не услышим об этом русском танцоре.

Почему я назвал Махачева танцором? Когда я первый раз услышал про самбо, я подумал, что речь идёт о бразильском танце «самба». И, честно говоря, меня бы больше испугал Махачев, танцующий самбу», – сказал Джонс в эфире Submission Radio.

Напомним, поединок между Махачевым и Волкановски пройдёт 21 октября в Абу-Даби на UFC 294.

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