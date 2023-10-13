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Хабиб объяснил, почему помогает Махачеву подготовиться к бою с Волкановски

Хабиб объяснил, почему помогает Махачеву подготовиться к бою с Волкановски
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему принимает активное участие в подготовке своего товарища Ислама Махачева к поединку с австралийцем Александром Волкановски.

«Я никогда и не говорил, что покину тренировочный лагерь. Я всегда тренировался и всегда находился в зале со своими ребятами. Единственное, что я больше не делаю, — это быть бойцом в октагоне и быть секундантом в углу. Только это. В остальном я всегда с братьями, я всегда в зале. Мы вместе всю нашу жизнь. Но на вечерах боёв я не буду появляться. Я буду помогать им, и я буду говорить им, что, если чего-то хочешь, надо идти и забирать своё», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.

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