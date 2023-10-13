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Бывший боец UFC о снятии Оливейры: просто тупица, он не надел защитный шлем на тренировке

Бывший боец UFC о снятии Оливейры: просто тупица, он не надел защитный шлем на тренировке
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Бывший боец UFC Джош Томсон прокомментировал снятие бразильца Чарльза Оливейры с поединка с Исламом Махачевым. Напомним, Оливейра отказался выступать на турнире UFC 294, так как получил рассечение брови.

«Он не надел защитный шлем во время тренировки! Просто тупица! Слушай, боксёрский шлем не защитит тебя от нокаута, но он защищает от подобных рассечений. Я этого не понимаю. Когда я дрался, я тратил кучу денег на самый дорогой шлем, чтобы не получить рассечение перед боем.

Почему бойцы получают рассечение за 10 дней до боя? Потому что они дерутся уже не так, как в начале тренировочного лагеря. Они переживают, так как бой уже на следующей неделе, и не надо слишком напрягаться», — рассказал Томсон в своём подкасте Weighing In.

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