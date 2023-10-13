Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислама Махачева с Александром Волкановски в UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер поделился мнением насчёт боя чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски и россиянина Ислама Махачева – обладателя титула в лёгкой весовой категории.

«Я, конечно, заинтересован в этом бое. Посмотреть, как изменится динамика между Махачевым и Волком по сравнению с первым боем.

Ему (Волкановски) нечего терять, но при этом можно многое приобрести. Я вижу, что для Махачева это небольшая проблема. Я смотрю на это и задаюсь вопросом: что сделал Махачев после первого боя, чтобы победить Волкановски? Что Махачев может сделать по-другому, чтобы бой не был таким близким? Возможно, Волк всё-таки победит», – приводит слова Уиттакера BJPenn.