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Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислама Махачева с Александром Волкановски в UFC

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислама Махачева с Александром Волкановски в UFC
Александр Волкановски
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Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер поделился мнением насчёт боя чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски и россиянина Ислама Махачева – обладателя титула в лёгкой весовой категории.

«Я, конечно, заинтересован в этом бое. Посмотреть, как изменится динамика между Махачевым и Волком по сравнению с первым боем.

Ему (Волкановски) нечего терять, но при этом можно многое приобрести. Я вижу, что для Махачева это небольшая проблема. Я смотрю на это и задаюсь вопросом: что сделал Махачев после первого боя, чтобы победить Волкановски? Что Махачев может сделать по-другому, чтобы бой не был таким близким? Возможно, Волк всё-таки победит», – приводит слова Уиттакера BJPenn.

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