Махачев рассказал, что будет говорить Волкановски сразу после их боя на UFC 294

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что Александр Волкановски будет оправдывать поражение на турнире UFC 294 коротким уведомлением.

«Почему я призвал Волкановски не говорить о коротком уведомлении после боя? Потому что я думаю, что это будет первым, о чём будут говорить люди и Алекс, в частности, сразу после боя.

Волкановски так не поступает, потому что побеждает всех подряд? Всех, кроме меня. Я уважаю, что он принял этот бой. Я думаю, из UFC позвонили ему и сказали: «Мы дадим тебе большие деньги, мужик, давай соглашайся», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Турнир UFC 294 пройдёт 21 октября. Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, но тот снялся из-за травмы.