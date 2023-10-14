Батыргазиев рассказал, почему сорвался мастер-класс с Загитовой

Чемпион Олимпийских игр – 2020 в Токио, российский боксёр Альберт Батыргазиев объяснил, почему не состоялся его совместный мастер-класс со звёздной фигуристкой Алиной Загитовой, который должен был состояться летом 2022 года.

«За неделю до мероприятия меня попросили провести мастер-класс с Алиной Загитовой. Научить её азам бокса. Я сказал, что никаких вопросов не имею, проведу тренировку. А за день до этого мероприятия всё перевернули и объявили наш профессиональный бой. Это немыслимо вообще. Тем более, мальчик с девочкой. Я сказал, что на это не подписываюсь, чтобы меня не трогали. Если бы я даже пришёл на тренировку, никому не было бы интересно, что я там делал. Все бы считали, что это бой», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.