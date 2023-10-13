Альберт Батыргазиев рассказал о подготовке к бою с Эндером Луцесом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев рассказал о подготовке к бою с венесуэльцем Эндером Луцесом.

«Подготовка уже на завершающей стадии. Чувствую себя отлично, осталось небольшие штрихи доработать.

Стараемся, конечно, детально разбирать соперников. Ищем сильные и слабые стороны, анализируем. Проводим всю работу, как и полагается. Это очень опасно, выходить в ринг, недооценивая соперника. Оппонент у меня неплохой, у него говорящий рекорд. Но он просто ещё не встречался со мной», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Альберта Батыргазиева с Эндером Луцесом пройдёт 19 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.