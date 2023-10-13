Альберт Батыргазиев: делаем всё возможное, чтобы быстрее добраться к поясам

Чемпион Олимпийских игр – 2020 в Токио российский боксёр Альберт Батыргазиев высказался о борьбе за чемпионские пояса.

«Мы делаем всё возможное, чтобы быстрее добраться к поясам. Сейчас рейтинги обновились, меня подняли на шестую строчку по рейтингу WBA. Когда придёт время, будем оспаривать титулы», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою 25-летний Батыргазиев единогласным решением судей победил титулованного доминиканского боксёра Франсиса Фромету. Поединок, проходивший в июле этого года в Ханты-Мансийске, закончился со счётом 99-91, 100-90, 97-93 в пользу Батыргазиева.

Кроме золотой медали Игр в Токио, в активе Батыргазиева также четыре победы на чемпионатах России.