«Каждый знает, какую он страну представляет». Батыргазиев — о запрете флага и гимна

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев прокомментировал отсутствие флага и гимна России на международных турнирах.

«Профессиональный спортсмен, выходя в ринг, чувствует ответственность. Несмотря ни на что, он не должен терять концентрацию. Это может очень сильно повлиять на исход. Всё индивидуально. Я стараюсь не терять концентрацию. Каждый спортсмен знает, какую он страну представляет. Даже на Олимпийских играх все знали, какую я страну представляю. И представители других дисциплин тоже тебя узнают. В этом нет проблемы. Да, мы выходили под нейтральным флагом. Но когда я вышел на пробежку, все меня узнавали, знали, какую страну я представляю», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.