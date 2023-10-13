Менеджер Махачева ответил тем, кто считает, что Волкановски победил в первом бою

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов высказался о том, что не все считают заслуженной победу российского бойца в первом поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Когда люди смотрят бои Хабиба или Махачева, они ждут полной доминации, победы с тройным преимуществом. И когда они видят немного близкий, конкурентный бой, то сразу начинают говорить, что Ислам проиграл этот бой. Но как он мог проиграть? В бою с Волкановски, который длился 25 минут, Махачев побеждал соперника 24 минуты 20 секунд. Волкановски выиграл только 40 секунд из 25 минут. А люди говорят, что Волк победил в том бою», — рассказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.

Напомним, второй поединок между Махачевым и Волкановски пройдёт 21 октября в Абу-Даби на UFC 294.