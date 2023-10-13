Мендес рассказал, как будет действовать Волкановски в бою с Махачевым на UFC 290

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес поделился мнением насчёт того, что будет делать австралиец Александр Волкановски в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Он собирается сделать больше. Он будет рисковать больше, чем в прошлый раз. Он не будет волноваться по поводу тейкдаунов, потому что в прошлый раз он явно выжил в партере, а также проделал свою лучшую работу в партере, а не в стойке. Так что он не будет ничего бояться. И это единственное, что, на мой взгляд, он собирается делать», – приводит слова Мендеса BJPenn.

Напомним, бой между Махачевым и Волкановски пройдёт 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

Отметим, что изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, но бразилец снялся с поединка из-за травмы.