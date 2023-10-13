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Исраэль Адесанья: я собираюсь восстановиться, вы ещё долго не увидите меня в бою

Исраэль Адесанья: я собираюсь восстановиться, вы ещё долго не увидите меня в бою
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Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья заявил, что планирует взять продолжительный перерыв в карьере.

«Я не ищу никаких оправданий. Стрикленд победил в тот вечер, потому что он был лучшим бойцом. Он хорошо выполнил свою работу, за ним стояла хорошая команда.

Я никогда не оправдывался. Я отдал ему пояс, но теперь мне нужно время, чтобы позаботиться о себе, и я планирую ещё долго не драться. Я точно не собираюсь уходить на пенсию, я знаю себя. Если бы я это сделал, то это было бы нормальным решением, мне не нужно больше ничего доказывать, но я знаю, на что способен. Я знаю, что я могу изменить в своём образе жизни, чтобы добиться той формы, которая мне нужна.

Я собираюсь восстановиться. Вы ещё долго не увидите меня в бою», — рассказал Адесанья в интервью YouTube-каналу The Rock.

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