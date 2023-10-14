Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в бою с Волкановски на UFC 294

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, почему россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет его секундантом в титульном бою с австралийцем Александром Волкановски.

«Он же уже отвечал на этот вопрос. Сколько у нас бойцов в команде? 30–35 — и каждый одинаково дорог Хабибу. У нас нет такого: «Я чемпион, а остальные парни, которые выступают в других организациях, не такие великие». У нас все дороги Хабибу, все равны. Если он будет секундировать меня, то он должен ездить в другие места и делать то же самое с другими парнями. В США, в Австралии, в Дубае — это неважно. Просто хочется сказать ему спасибо за то, что присоединился к моим тренировкам. Теперь они проходят по-другому, так как он сильно давит на нас», – приводит слова Махачева TSN.

Напомним, бой между Махачевым и Волкановски пройдёт 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.