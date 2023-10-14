«Знаю, на кого бы я поставил свои деньги». Адесанья — о бое Махачев — Волкановски

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294.

«У меня было чувство, что Волкановски пообедил в первом бою. Я так думал. По ходу боя Алекс выглядел всё более уверенным. Он будто бы говорил: «Вот так ты собираешься меня победить? Ну, давай».

На этот раз Волкановски выйдет на бой на коротком уведомлении. Ему нечего терять. Но он тренировался в спортзале и он готов к бою.

Я чувствую, что Волкановски остановит Ислама на этот раз. Хотя, конечно, я предвзято отношусь. Если бы я мог делать ставки, что мне запрещено, я знаю, на кого бы я поставил свои деньги», — рассказал Адесанья в интервью YouTube-каналу The Rock.