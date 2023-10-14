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Эдсон Барбоза: я бы поставил на Ислама Махачева, но Александр Волкановски может победить

Эдсон Барбоза: я бы поставил на Ислама Махачева, но Александр Волкановски может победить
Ислам Махачев
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Бразильский боец UFC Эдсон Барбоза поделился мнением насчёт того, кто победит в бою за титул в лёгком весе, в котором встретятся австралиец Александр Волкановски и россиянин Ислам Махачев.

«Узнать о драке за 10 дней до боя намного сложнее, в этом нет сомнений. Когда у тебя полный лагерь, ты действительно приходишь более подготовленным, с кардиотренировками и всем прочим, но это автоматически снимает с Волкановски всю нагрузку с плеч. Если он проиграет, то он принял решение за 10 дней до боя. Думаю, он будет очень опасен, особенно в начале боя.

Я бы поставил на Махачева. Однако, как спортсмен, я считаю, что у Волкановски есть все шансы победить Махачева. Мы хотели видеть Чарльза (Оливейру) чемпионом, чтобы он привёз чемпионский пояс в Бразилию, но на этот раз этого не произойдёт, но я уверен, что он скоро это сделает», – сказал Барбоза в подкасте MMA Fighting Trocação Franca.

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