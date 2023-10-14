Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя Тимофея Цзю

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Брайаном Мендосой.

«Будем болеть за Тимофея. Надеемся, что он сможет выиграть и доказать, что не зря владеет поясом чемпиона. В статусе обладателя титула выходить в ринг, с одной стороны, проще. С другой, сложнее, потому что это ответственность. И настрой на тебя у любого соперника очень серьёзной. Все хотят победить чемпиона, настраиваются специально под него. И уровень соперников, когда ты в статусе чемпиона, соответствует», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что в бою Цзю с Мендосой на кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.