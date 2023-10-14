Стерлинг обратился к Кормье: я хочу показать тебе, что к чему в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг ответил на заявление Даниэля Кормье, который сомневался в том, что Стерлинг победит Макса Холлуэйя.

«Кормье говорил, что я ему нравлюсь, но он не думает, что я должен драться с Максом Холлоуэем. Это просто вызывает у меня желание подойти к нему и сказать: «Я хочу показать вам, ребята, что к чему». Да, я допустил одну ошибку в бою с О'Мэлли по сравнению с первым раундом, где в большинстве своём был довольно дисциплинированным.

Всё это заставляет меня двигаться вперёд и отчасти вызывает у меня желание сказать: «Хорошо, я покажу вам, ребята, что к чему». Не думаю, что люди действительно понимают, на что способен крупнотелый Алджо по сравнению с тощим, но изорванным Алджо. Это просто другая рабочая сила», – приводит слова Стерлинга MMA News.