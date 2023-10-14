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Хабиб Нурмагомедов: стабильность – это ключ к успеху в ММА

Хабиб Нурмагомедов: стабильность – это ключ к успеху в ММА
Хабиб Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему он был так успешен в смешанных единоборствах (MMA).

«Стабильность – это ключ к успеху. Нужно тренироваться каждый день так же, как было до того, как ты стал чемпионом», – сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед пришлись на его выступления в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

Отметим, что сейчас Хабиб помогает своему другу, россиянину Исламу Махачеву в подготовке к бою с Александром Волкановски, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби.

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