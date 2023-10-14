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«Он не знает, как делать это». Энди Руис сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

«Он не знает, как делать это». Энди Руис сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Я читаю, Тайсон Фьюри может победить. У него больше навыков. Не думаю, что Усик понимает, как оказывать прессинг, выбрасывать комбинации, наваливаться и бить по затылку. Если бы я дрался с Тайсоном, то делал бы это», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вынесла решение по протесту британца Даниэля Дюбуа на пересмотр результата поединка с Александром Усиком, состоявшегося в августе. Напомним, украинец победил нокаутом в девятом раунде.

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