«Он не знает, как делать это». Энди Руис сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Я читаю, Тайсон Фьюри может победить. У него больше навыков. Не думаю, что Усик понимает, как оказывать прессинг, выбрасывать комбинации, наваливаться и бить по затылку. Если бы я дрался с Тайсоном, то делал бы это», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вынесла решение по протесту британца Даниэля Дюбуа на пересмотр результата поединка с Александром Усиком, состоявшегося в августе. Напомним, украинец победил нокаутом в девятом раунде.