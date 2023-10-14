«Повсюду были судороги». Боец UFC рассказал об ощущениях во время неудачной весогонки

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) Мишель Перейра рассказал о проваленной весогонке перед боем с американским экс-претендентом на титул Стивеном Томпсоном в июле нынешнего года.

«Когда мы начали сгонять вес, делая то же, что и всегда, всё получилось иначе. После сна я обычно просыпался на 1,2 кг легче. На этот же раз я потерял всего 400 граммов. Каждый день был страданием. Я провёл в сауне четыре часа, было и такое. Я сделал всё, что мог.

Это было страдание, можно быстрее положенного расстаться с жизнью. Я страдал и думал, что мне пора подниматься в весе, моё тело больше не может ужиматься до 77 кг. Когда я понял, что что-то не так, было уже поздно. Я спал в ванне, один диетолог массировал руки, а другой – ноги, повсюду были судороги. Я проснулся не в себе, понимаете?» — сказал Перейра в подкасте Trocação Franca.